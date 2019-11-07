Эрдоган и Трамп договорились встретиться 13 ноября в Вашингтоне

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора подтвердили планы провести переговоры 13 ноября в Вашингтоне, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
В администрации добавили, что лидеры государств также говорили об отношениях США и Турции и региональных делах.
В свою очередь Трамп в Twitter охарактеризовал телефонный разговор с Эрдоганом как «очень хороший».
«С нетерпением жду президента Эрдогана в следующую среду, 13 ноября, в Белом доме», — написал Трамп.
Также американский президент заявил, что обсуждал с Эрдоганом пленение Турцией многочисленных бежавших боевиков группировки ИГ, включая сестру и жену ликвидированного лидера ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Также, по словам Трампа, речь шла о ситуации на турецко-сирийской границе, об искоренении терроризма, защите курдов и о «многих других вещах».
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