Правительство возьмет кредит на строительство двух дорог

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Кабмин возьмет кредит у Европейского инвестиционного банка в размере 450 миллионов евро на строительство объездной дороги возле Львова и ремонт трассы Киев-Одесса.

Об этом он написал в Facebook.

Капитальный ремонт международной дороги Киев-Одесса будет проведен в Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Кредит рассчитан на 15 лет.