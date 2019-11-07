Войти
Аваков анонсировал следующий этап разведение сил на Донбассе
мирный процесс
Аваков анонсировал следующий этап разведение сил на Донбассе
Трамп обвинил демократов в тоталитаризме и предрек депрессию
позиция
Трамп обвинил демократов в тоталитаризме и предрек депрессию

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

авиа
RSS

МАУ прекращает летать еще в два города

131
МАУ прекращает летать еще в два города

В связи с нерентабельностью, с января следующего года МАУ прекращает выполнять регулярные рейсы между Киевом и Краковом, а с марта 2020 между Киевом и Бангкоком.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.

Сообщается, что с 14 января 2020-го МАУ прекратит выполнять собственные регулярные рейсы между Киевом и Краковом.

С 16 ноября частотность рейсов, связывающих Киев и Бангкок будет снижена до 3 еженедельных рейсов.

Начиная с 29 марта и на весь период летней навигации IATA 2020, воздушное сообщение между столицами Украины и Таиланда будет приостановлено.

Читайте также: В Киеве вчера были поставлены два температурных рекорда

Пассажирам, которых коснутся изменения в расписании рейсов МАУ, будет предложен рерутинг при наличии такой возможности либо возврат стоимости билета.

Напомним, ранее МАУ сообщала, что в связи с нерентабельностью авиакомпания прекращает выполнение рейсов из аэропорта Борисполя в Амман, Минск и Ригу, полеты между Киевом и Пекином также будет приостановлены.

МАУ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 7 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016