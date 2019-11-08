Нацбанк перестал укреплять гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 8 ноября, ослабил официальный курс гривны на 14 копеек – до 24,7980 гривны за доллар против 24,6576 гривны за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 2766,96 грн против 27,3452 грн накануне.