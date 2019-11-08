Бундестаг не проголосовал за поправку в пользу «Северного потока-2»

Бундестаг не смог в пятницу ночью согласовать законопроект, предусматривающий смягчающие поправки к Газовой директиве ЕС, которые позволили бы оператору Nord Stream 2 AG эксплуатировать газопровод «Северный поток — 2». Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
По ее данным, за законопроект, подготовленный правящей коалицией Германии, проголосовали 133 депутата при необходимом минимуме 355 голосов. Следующее заседание состоится утром 8 ноября, однако неизвестно, будет ли повторно рассмотрен вопрос введения поправок.
В предложенном представителями Христианско-демократического, Христианско-социального союзов и Социал-демократической партии Германии документе отсутствует положение Третьего энергопакета ЕС, согласно которому оператором газопровода и поставщиком газа из третьих стран в государства ЕС должны быть независимые друг от друга компании. В случае с «Северным потоком — 2» Газпром является одной из материнских компаний оператора Nord Stream 2 AG.
Ранее Германия добилась значительного смягчения директивы, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с «Северным потоком — 2» это сама ФРГ.
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