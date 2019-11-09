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Жители ЛДНР не хотят видеть на местных выборах украинские партии и плохо относятся к Зеленскому

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Жители ЛДНР не хотят видеть на местных выборах украинские партии и плохо относятся к Зеленскому

Жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей высказались против участия украинских политических партий в местных выборах.

Согласно обнародованным в субботу данным совместного исследования Украинского института будущего и «Зеркала недели. Украина», проведенного при помощи компании «Нью Имидж Маркетинг Групп», украинские политические партии не желают допускать к выборам 73,4%. Из них 33,6% ответили «скорее нет», а 39,8% — «однозначно нет».

Готовы допустить украинские политические силы к выборам 22,7%: «скорее да» ответили 14,2% и «однозначно да» — 8,5% опрошенных.

При этом 70,9% жителей ОРДЛО выступили против того, чтобы на местных выборах кандидатами были только граждане Украины, как это предусмотрено украинским законодательством.

Также действующего президента Украины Владимира Зеленского оценивают «плохо» или «очень плохо» 78,9% жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. «Очень хорошо» и «хорошо» к действующему президенту Украины относятся 19% опрошенных.

За последние месяцы, которые Зеленский посвятил работе над мирным урегулированием конфликта на Донбассе, отношение к нему не изменилось у 44,8% жителей, ухудшилось — у 22,9%. 20,5% заявили, что Зеленский их разочаровал. Изменили мнение в лучшую сторону 2,7% опрошенных.

Экономических успехов от Зеленского жители ОРДЛО тоже не ждут — 1,4% считает, что ему удастся улучшить социально-экономические условия, ещё 13,3% «допускают такую вероятность». 85% считают успех «маловероятным» и «очень маловероятным».

Надежды на мир в регионе с Зеленским связывают 1,7%. В то же время 59% опрошенных не связывают с украинским президентом надежды на мир, а 26,5% категорически отказывают ему в способности урегулировать конфликт. 61,3% сомневаются, что Зеленскому удастся провести удачные переговоры с Путиным, 23,8% считают успех переговорного процесса Украины и России «очень маловероятным».

Что касается остальных украинских политиков, то они также не пользуются большой поддержкой. Так, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука «очень хорошо» оценивают 4,9% опрошенных, «хорошо» — 28,3%, а 56% заявили, что не доверяют ему. У лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрия Бойко получил больше поддержки — 34,6% «хорошо» и 4,3% «очень хорошо». Недоверие ему выразили 52%.

Экс-главу Донецкой облгосадминистрации Сергея Таруту хорошо оценивают 6,6%, не доверяют — 61,5%. Александра Вилкула из «Оппозицонного блока» поддерживают 11%, оценку «плохо» или «очень плохо» вынесли 50% опрошенных, а 36% заявили, что не знают, кто это.

Нардепа и лидера партии «Голос» Святослава Вакарчука «хорошо» оценивают 9,4% и «очень хорошо» — 2,1%. При этом «скорее плохо» его оценили 41,8% и совсем не доверяют 33,8%.

Лидера партии «Батькивщина» и одноименной парламентской фракции Юлию Тимошенко «скорее хорошо» оценивает всего 3,4% респондентов, зато недоверие выразили 62,8%.

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Пятый президент Украины Петр Порошенко получил оценку «плохо» и «очень» от 97% опрошенных. «Скорее хорошо» к нему относятся всего 1,4%.

Опрос проводился в период с 7 сентября по 31 октября 2019 года методом face-to-face. Всего в исследовании приняли участие 1606 респондентов — 800 жителей ОРЛО и 806 из ОРДО. Расчет сравнительной выборки проводился с использованием статистических данных 2014 г. и скорректирован с учетом имеющихся демографических данных временно перемещенных лиц. Погрешность исследования составляет не более 3,2%.

опрос, ОРДЛО, ЛДНР
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политолог

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