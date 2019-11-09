Гончарук уже не видит проблемы олигархов

Премьер-министр Алексей Гончарук заверил, что олигархи никогда не имели так мало влияния на власти страны, как сейчас.
Об этом он сказал на Киевском международном экономическом форуме, передает hromadske.
По его словам, на него лично не влияют ни Ахметов, ни Коломойский.
«Очень много людей хотели бы, чтобы все считали, что они имеют огромное влияние на правительство, парламент, президента. Я убежден, что так мало влияния, как имеют эти уважаемые граждане сейчас — они не имели никогда», — подчеркнул Гончарук.
«Я убежден, что президент — самостоятельный человек и не управляется смс-ками одной из сторон», — отметил премьер.
Он добавил, что для того, чтобы работать с олигархами, которые являются владельцами крупных монополий, нужно иметь регулятор, «который будет честно считать тариф», и Антимонопольный комитет, «который будет давать трезвую оценку».
«Честные суды также нас будут защищать, несмотря на фамилии. Я не считаю, что Коломойский куда-то возвращается, я не считаю, что влияние олигархов увеличивается, оно уменьшается», — сказал премьер.
«Я верю в то, что влияние олигархов в медиа также постепенно будет уменьшаться, но за один день это сделать невозможно», — заявил также Гончарук.
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