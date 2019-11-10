В Украине сегодня до +20

В Украине ближайшие дни еще будут теплыми, местами пройдут небольшие дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"В первой половине дня 10 ноября туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый) ... Облачно. Без существенных осадков, только на крайнем западе страны днем дождь. В первой половине дня туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем 11-16°, в южной части 15-20°", - говорится в сообщении.

11 ноября в западных, северных и большинстве центральных областей небольшой дождь, а 12 ноября в Украине без осадков.

Ночью и в первой половине дня 11 ноября в Украине, кроме западной части, туман. Температура ночью 6-11°, днем - 12-17°. 12 ноября, кроме юга, 2-7° тепла; днем - 8-13°.

13-14 ноября без осадков, только в Карпатах и на Закарпатье днем 14 ноября небольшой дождь. Температура 13 ноября ночью 5-10°, днем 12-17°, 14 ноября ночью 3-8° тепла, днем 10-15°; на востоке страны и севере Левобережья днем 13-14 ноября 8-13°.

В Киеве до конца суток 9 ноября, ночью и в первой половине дня 10 ноября туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый).

10 ноября в столице будет облачно, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 10°, днем 12-14°. 11 ноября днем ожидается небольшой дождь. Температура ночью 11 ноября составит 6-11°, 12 ноября - 2-7° тепла; днем - 8-13°.

13-14 ноября в столице также без осадков. Температура 13 ноября ночью 5-10°, днем 12-17°, 14 ноября ночью 3-8° тепла, днем - 10-15°.