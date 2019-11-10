Глава МИД ФРГ не верит в способность Европы защитить себя без США

Ни Германия, ни Европа не смогут себя защитить без Соединенных Штатов, проведение внешней политики и политики безопасности без сотрудничества с Вашингтоном было бы безответственно. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в статье, опубликованной в воскресенье изданием Der Spiegel.
«Для Германии ясно: было бы ошибкой, если бы мы стали подрывать НАТО. Без Соединенных Штатов ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно себя защитить», — считает министр. Он утверждал, что якобы недавно «это очень ярко продемонстрировало нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД)».
«Проведение внешней политики и политики безопасности без Вашингтона было бы безответственно, разделение европейской и американской безопасности опасно», — подчеркнул Маас. «Мы многие годы будем нуждаться в НАТО. Она символизирует распределение нагрузки, международную кооперацию, мультилатерализм», — считает он. По его мнению, сильная и суверенная Европа является частью альянса и не должна рассматриваться как замена НАТО.
Маас также снова высказался за создание Европейского совета безопасности. «Мы нуждаемся в таком органе как месте, где европейцы объединят свои усилия в сфере внешней политики и политики безопасности», — полагает Маас. «Великобритания должна участвовать в этом, даже если она и покинет ЕС», — добавил он.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии «смерти мозга». Он также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она «не будет контролировать свою судьбу».
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