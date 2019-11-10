Партия «Слуга народа» меняет идеологию – там отказываются от либертарианства

Новоизбранный глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что нынешняя партийная идеология либертарианства будет изменена.

Об этом Корниенко заявил на брифинге после съезда партии в воскресенье

По словам Корниенко, изменение идеологии нужно для поиска компромисса внутри партии.

«Это будет что-то между либеральными и социалистическими взглядами», — заявил он.

Напомним, что в мае 2019 года советник президента Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявлял, что основой идеологии партии «Слуга народа» является либертарианство. Либертарианство — это политическая философия, сторонники которой выступают за воплощение идеи индивидуальной свободы и минимизацию государственного аппарата.