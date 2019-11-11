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В Украине в ближайшие дни туманы и дожди, но еще тепло

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В Украине в ближайшие дни туманы и дожди, но еще тепло

В понедельник небольшие дожди ожидаются в большинстве западных, северных и центральных областей, утром местами туман, днем 10-15°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

«В большинстве западных, северных и центральных областей небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 10-15°, в южной части 16-20° », - говорится в сообщении.

В Киеве и области 11 ноября утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. В столице температура днем 13-15°, на Киевщине температура днем 10-15°.

В Украине 12-13 ноября без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, 13 ноября на западе местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; 12 ноября на юге, 13 ноября в Украине, кроме востока, ночью 6-11°, днем 11-16°.

В столичном регионе 12-13 ноября также без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 12 ноября ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; 13 ноября ночью 6-11°, днем 11-16°.

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Согласно прогнозу на 14-15 ноября, в Украине сохранится сухая погода, лишь на Закарпатье, Львовщине, Волыни и Ивано-Франковской 14 ноября небольшой дождь. Температура ночью 3-9° тепла, на побережье морей и Закарпатье до 12°, днем 9-15°, на крайнем юге до 18°; на востоке страны и севере Левобережья ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.

В столичном регионе 14 и 15 ноября осадки не прогнозируются. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.

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