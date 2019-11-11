В Украине в ближайшие дни туманы и дожди, но еще тепло

В понедельник небольшие дожди ожидаются в большинстве западных, северных и центральных областей, утром местами туман, днем 10-15°.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
«В большинстве западных, северных и центральных областей небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Утром местами туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура днем 10-15°, в южной части 16-20° », - говорится в сообщении.
В Киеве и области 11 ноября утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. В столице температура днем 13-15°, на Киевщине температура днем 10-15°.
В Украине 12-13 ноября без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, 13 ноября на западе местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; 12 ноября на юге, 13 ноября в Украине, кроме востока, ночью 6-11°, днем 11-16°.
В столичном регионе 12-13 ноября также без осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура 12 ноября ночью 3-8° тепла, днем 8-13°; 13 ноября ночью 6-11°, днем 11-16°.
Согласно прогнозу на 14-15 ноября, в Украине сохранится сухая погода, лишь на Закарпатье, Львовщине, Волыни и Ивано-Франковской 14 ноября небольшой дождь. Температура ночью 3-9° тепла, на побережье морей и Закарпатье до 12°, днем 9-15°, на крайнем юге до 18°; на востоке страны и севере Левобережья ночью 1-6° тепла, днем 7-12°.
В столичном регионе 14 и 15 ноября осадки не прогнозируются. Температура ночью 3-8° тепла, днем 9-14°.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016