Украина продает в ЕС все больше сельхозпродукции

В январе-сентябре 2019 оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом увеличился на 23% за аналогичный период в 2018 и достиг рекордных 7,5 миллиарда долларов.

Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Николай Пугачев.

При этом отмечается, что положительное сальдо составило 3,2 миллиарда долларов.

Сообщается, что основные объемы поставок в Европу Украина обеспечивает за счет зерновых и масличных культур, а также подсолнечного масла и жмыха.

Крупнейшими торговыми партнерами Украины в ЕС остаются семь стран — Нидерланды, Польша, Германия, Испания, Италия, Франция и Бельгия.

Совокупная доля этих семи стран составляет около 4/5 оборота взаимной торговли сельскохозяйственными товарами.

Сообщается, что по данным на середину октября, в 2019 году отечественные экспортеры уже полностью использовали беспошлинные экспортные квоты на поставку в Европейский Союз меда (основная и дополнительная), сахара, ячменной крупы и муки, обработанного крахмала, консервированных томатов, яблочного и виноградного соков, кукурузы (основная и дополнительная), пшеницы, мяса птицы и сливочного масла.

В Институте аграрной экономики отмечают, что как и в предыдущие годы, значительная часть квот остается с нулевым или незначительным процентом использования. А это значит, что производители агропродовольственной продукции не готовы в полной мере реализовать свой экспортный потенциал на европейском рынке, отметил эксперт.

В целом, при сохранении существующих тенденций Украина по результатам полного 2019 установит новый рекорд в аграрном экспорте в Евросоюз, спрогнозировал Николай Пугачев.