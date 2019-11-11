Украина продает в ЕС все больше сельхозпродукции

В январе-сентябре 2019 оборот торговли сельскохозяйственными товарами между Украиной и Европейским Союзом увеличился на 23% за аналогичный период в 2018 и достиг рекордных 7,5 миллиарда долларов.
Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра «Институт аграрной экономики» Николай Пугачев.
При этом отмечается, что положительное сальдо составило 3,2 миллиарда долларов.
Сообщается, что основные объемы поставок в Европу Украина обеспечивает за счет зерновых и масличных культур, а также подсолнечного масла и жмыха.
Крупнейшими торговыми партнерами Украины в ЕС остаются семь стран — Нидерланды, Польша, Германия, Испания, Италия, Франция и Бельгия.
Совокупная доля этих семи стран составляет около 4/5 оборота взаимной торговли сельскохозяйственными товарами.
Сообщается, что по данным на середину октября, в 2019 году отечественные экспортеры уже полностью использовали беспошлинные экспортные квоты на поставку в Европейский Союз меда (основная и дополнительная), сахара, ячменной крупы и муки, обработанного крахмала, консервированных томатов, яблочного и виноградного соков, кукурузы (основная и дополнительная), пшеницы, мяса птицы и сливочного масла.
В Институте аграрной экономики отмечают, что как и в предыдущие годы, значительная часть квот остается с нулевым или незначительным процентом использования. А это значит, что производители агропродовольственной продукции не готовы в полной мере реализовать свой экспортный потенциал на европейском рынке, отметил эксперт.
В целом, при сохранении существующих тенденций Украина по результатам полного 2019 установит новый рекорд в аграрном экспорте в Евросоюз, спрогнозировал Николай Пугачев.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016