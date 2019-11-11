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ЦИК зарегистрировала еще одного народного депутата

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ЦИК зарегистрировала еще одного народного депутата

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник, 11 ноября, зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом Украины по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198 (Черкасская область).

«Во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в ОИО № 198, Рудыка Сергей Ярославович, 1970 года рождения, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, беспартийного, самовыдвижение», — сообщает пресс-служба ЦИК на своей странице в Фейсбук.

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Как сообщалось, ЦИК признала избранным в округе № 198 Сергея Рудыка 5 августа. Однако кандидат от «Слуги народа» по округу № 198 Наталья Дьяченко обратилась в суды и добилась вынесения нескольких решений в свою пользу и повторного пересчета голосов избирателей на части участков.

Тем не менее, 5 ноября ЦИК окончательно установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в мажоритарном округе № 198 (Черкасская область), признав избранным самовыдвиженца Сергея Рудыка.

ЦИК, выборы
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