ЦИК зарегистрировала еще одного народного депутата

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник, 11 ноября, зарегистрировала Сергея Рудыка народным депутатом Украины по результатам внеочередных парламентских выборов 21 июля в одномандатном избирательном округе № 198 (Черкасская область).
«Во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующие документы, Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, избранного на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в ОИО № 198, Рудыка Сергей Ярославович, 1970 года рождения, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, беспартийного, самовыдвижение», — сообщает пресс-служба ЦИК на своей странице в Фейсбук.
Как сообщалось, ЦИК признала избранным в округе № 198 Сергея Рудыка 5 августа. Однако кандидат от «Слуги народа» по округу № 198 Наталья Дьяченко обратилась в суды и добилась вынесения нескольких решений в свою пользу и повторного пересчета голосов избирателей на части участков.
Тем не менее, 5 ноября ЦИК окончательно установила результаты внеочередных выборов народных депутатов в мажоритарном округе № 198 (Черкасская область), признав избранным самовыдвиженца Сергея Рудыка.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016