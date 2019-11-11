«Укрзализныця» уже продает через интернет 60% билетов

С начала 2019 года через интернет продано более 25 млн билетов. На конец октября уже 60% билетов реализовывалось через онлайн-сервисы.

Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Евгений Кравцов.

«С момента внедрения онлайн-продажи билетов в 2009 году через интернет оформлено почти 117 млн билетов. Ежегодно мы наблюдаем увеличение популярности этой услуги. Так, еще год назад через интернет покупало 50% наших клиентов, а в 2017-ом — 41%», — рассказал Кравцов.

Билеты через интернет можно купить на все поезда внутреннего сообщения, поезда международного следования в сообщении с Польшей, а также поезд «Четыре столицы» Киев — Минск — Вильнюс — Рига.