Нацбанк почти не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на вторник, 12 ноября, ослабил официальный курс гривны на 1 копейку — до 24,5110 грн за доллар против 24,5019 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 27,0626 грн против 27,0354 грн накануне.