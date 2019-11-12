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В Японии хотят расширить императорскую семью

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В Японии хотят расширить императорскую семью

Правительство Японии намерено начать консультации о возможном расширении императорской семьи, которой грозит кризис престолонаследия из-за недостаточного количества претендентов на трон мужского пола. Практическое обсуждение этого вопроса предполагается начать уже в декабре, сообщил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

По его словам, консультации последуют за завершением церемоний, связанных со вступлением на престол нового японского императора Нарухито, который 1 мая сменил на нем своего 84-летнего отца Акихито, добровольно ушедшего на покой из-за преклонного возраста. Основная часть этих ритуалов и мероприятий заканчивается в ноябре.

В 1947 году рамки императорской фамилии были ограничены собственно императором и императрицей, их детьми, родителями, а также прямыми братьями и сестрами. За пределы семьи были выведены 11 побочных ветвей императорского рода. По нынешнему закону, дочь монарха после выхода замуж также теряет статус члена высочайшей фамилии и становится обычной гражданкой страны. Ее дети считаются простолюдинами.

Однако ограничение рамок высочайшей фамилии привело к тому, что сейчас на трон помимо действующего 59-летнего императора Нарухито могут претендовать только его младший брат, 53-летний наследный принц Акисино, и принц Хисахито, 13-летний сын Акисино. В круг наследников входит также передвигающийся в инвалидной коляске 83-летний принц Хитати, дядя императора. То есть заменить нынешнего монарха могут лишь его брат и племянник, что создает, по мнению экспертов, ситуацию нестабильности. В силу этого в правительстве раздаются предложения о том, чтобы вернуть полномочия членов императорской фамилии семьям, образованным вышедшими замуж дочерьми монархов. В таком случае их дети и внуки мужского пола могли бы в случае чего претендовать на престол.

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Дискуссия на эту тему, как пишут некоторые СМИ, призвана также отвлечь внимание от все более громко звучащих в Японии требований об изменении правила, согласно которому трон передается только по прямой мужской линии. Согласно проведенному в октябре общенациональному опросу общественного мнения, почти 82% японцев считают, что престол вполне имеет право занять и женщина. В частности, у нынешнего императора Нарухито и императрицы Масако есть только один ребенок — 17-летняя дочка Айко, но она не имеет, по закону, права претендовать на трон своего отца. В истории Японии было немало императриц, однако женщинам было запрещено занимать престол со второй половины XIX века. Против пересмотра такого порядка, в частности, выступает премьер-министр страны Синдзо Абэ, который занимает в этом вопросе крайне консервативную позицию.

Япония
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