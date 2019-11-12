ЕС в декабре продлит санкции против России

Лидеры стран-членов Европейского Союза в декабре скорее всего продлят экономические санкции против России.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

«Санкции Евросоюза против России вероятно будут продолжены на саммите лидеров ЕС в декабре», — написал он.

Вместе с тем, по мнению журналиста, он не удивится, если Брюссель станет «более открытым к Москве», так, например, министра МИД России Сергея Лаврова могут пригласить на заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ЕС и возможно восстановить саммит Россия-ЕС в будущем.

Как сообщалось, в июле 2014 года Европейский Союз ввел экономические санкции против России из-за незаконной аннексии Крыма и действий по дестабилизации на востоке Украины. В сентябре 2014 года эти санкции были усилены.

В марте 2015 года Европейский Совет связала действие ограничительных мер с невыполнением Россией Минских договоренностей. С тех пор каждые полгода ЕС рассматривает вопрос о продлении экономических санкций против РФ.