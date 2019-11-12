ЕС в декабре продлит санкции против России

Лидеры стран-членов Европейского Союза в декабре скорее всего продлят экономические санкции против России.
Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.
«Санкции Евросоюза против России вероятно будут продолжены на саммите лидеров ЕС в декабре», — написал он.
Вместе с тем, по мнению журналиста, он не удивится, если Брюссель станет «более открытым к Москве», так, например, министра МИД России Сергея Лаврова могут пригласить на заседание Совета министров иностранных дел стран-членов ЕС и возможно восстановить саммит Россия-ЕС в будущем.
Как сообщалось, в июле 2014 года Европейский Союз ввел экономические санкции против России из-за незаконной аннексии Крыма и действий по дестабилизации на востоке Украины. В сентябре 2014 года эти санкции были усилены.
В марте 2015 года Европейский Совет связала действие ограничительных мер с невыполнением Россией Минских договоренностей. С тех пор каждые полгода ЕС рассматривает вопрос о продлении экономических санкций против РФ.
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