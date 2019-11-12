В Киев снова едет миссия МВФ

Миссия Международного валютного фонда начнет свою работу в Киеве в четверг, 14 ноября, для продолжения обсуждений новой программы с представителями власти.

Об этом сообщили в представительстве МВФ в Украине.

«Миссия МВФ во главе с господином Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг, 14 ноября, для продолжения обсуждений с представителями власти новой программы, которая будет поддерживаться Международным валютным фондом», — заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что миссия МВФ прибудет в Украину в начале ноября 2019 года.

18 октября директор Европейского департамента МВФ Пол Томсен заявил, что новая программа для Украины в формате расширенного финансирования (EFF) рассчитана на три года и будет направлена на сохранение макроэкономической стабильности и внедрение глубоких структурных реформ.

Он отметил тогда, что миссия МВФ вернется в Украину в ближайшее время.

Миссия Международного валютного фонда под руководством Рона ван Родена 12-26 сентября уже находилась в Киеве для обсуждения новой трехлетней программы поддержки Украины в рамках механизма расширенного финансирования.