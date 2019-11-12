Суд из ЛНР назначил собственника ТЦ возле «Детского мира», - публицист

Право собственности на торговый центр в Киеве перешло к бизнесмену с криминальным прошлым благодаря решению суда, находящегося на территории так называемой ЛНР.

Об этом пишет в своем блоге «Возвращение девяностых» в Facebook политический публицист Александр Зубченко.

Зубченко отмечает, что новости Украины сейчас мало отличаются от криминальных сводок какой-нибудь африканской страны с «переходной демократией»: демонстративные подрывы конкурентов прямо на трассе, убийства, похищения, рейдерские захваты в стиле тех же 90-х.

В качестве примера Зубченко приводит случай, когда бизнесмен Константин Тимошенко получил право собственности на торговый центр в Киеве на ул. Андрея Малышко, 5 благодаря сомнительному решению суда, находящегося на территории непризнанной ЛНР.

«Уголовный авторитет по кличке «Тимоха» (в миру – Константин Тимошенко) в классическом стиле 90-х отжимает киевский торговый центр (ул. Малышко, 5). Да вы все знаете этот ТЦ, он возле «Детского мира», - написал публицист.

Зубченко обращает внимание, что право собственности на ТЦ перешло на основании решения одного из районных судов Луганска, которое было вынесено в 2015 году.

«Есть конкретный «пацан», который в качестве «доказательства прав собственности» предъявил решение… Ленинского районного суда города Луганска от 2015 года (?!). Несколько отстал от жизни человек. Но давайте относиться к таким правовым инновациям по-доброму, все-таки человек сидел на зоне, мог просто отстать от темпа жизни страны…», - иронически написал автор.

«Можно сказать, что «Тимоха» решил, так сказать, «сшить страну». Зеленскому же не удается это сделать. Все со своим «нормандским форматом» носится. Зато есть «Тимоха», который ложил на байки об уникальном инвестиционном потенциале страны, диджитализации и прочих блокчейнах», - шутит публицист.

Зубченко обращает внимание, что центральная власть в Киеве бездействует, в то время как в стране происходит передел собственности по решениям суда ЛНР.

Автор приходит к выводу, что украинцы скоро захотят вернуть Порошенко, потому что даже при нем подобного не было.

«Что делает глава МВД Арсен Аваков?.... Что делает Министерство юстиции? Ничего не делает. Где реакция КГГА и лично Виталия Кличко? Отсутствует. Давайте напомним товарищам на Крещатике, что они за наши деньги там сидят. И если у честных людей отбирают – будь то квартира, ТЦ или магазин, – власть должна пресекать подобные попытки. Потому что с такими темпами разочарования народ скоро захочет Петра назад, поскольку, как говорят на Дарнице, «даже при Порошенко такого не было…», - резюмировал политический публицист Александр Зубченко.