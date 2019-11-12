В Польше нашли тела двух украинских заробитчан

Тела двух украинцев в возрасте 28 и 46 лет, найдены в Польше в большом ангаре для хранения фруктов и овощей, наполненном азотом, без доступа кислорода.

Информацию о смерти украинцев на предприятии, которую опубликовали польские СМИ, в частности RMF24.pl, подтвердила Укринформу руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

«Полиция сообщила нам об этом случае. Двое погибших родом из Тернопольской области, и они являются родственниками: дядя и племянник», — сообщила Крыса.

По ее словам, мужчины легально работали в Польше.

Дипломат сообщила, что вскрытие тел состоится в среду, а их вывоз в Украину планируется на четверг.

Как сообщили польские СМИ, обстоятельства смерти граждан Украины в населенном пункте Садковице Лодзинского воеводства расследует районная прокуратура города Рава Мазовецкая.

Полиции об обнаружении тел сообщили в воскресенье.