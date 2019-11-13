Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на среду, 13 ноября, укрепил официальный курс гривны на 5 копеек – до 24,4619 гривны за доллар против 24,5110 гривны за доллар во вторник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,9448 грн против 27,0626 грн накануне.