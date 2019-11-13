МВФ надеется на быстрый результат в переговорах с Украиной

Директор управления Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам Европы Пол Томсен рассказал, что фонд надеется на достижение быстрого результата в переговорах с украинским руководством, передает «Голос Америки».

«Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте посмотрим», — сказал Томсен в интервью изданию.

Представитель МВФ отметил, что Украина достигла прогресса в вопросе очистки банковского сектора, стабилизации макроэкономики, фискальной и монетарной политики.

Отмечается, что Томсен разочарован вопросом преодоления коррупции в Украине и государственного управления. Он считает, что новое правительство должно лучше работать в этом направлении.

По его словам, важно "сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию.

Как сообщалось, Миссия МВФ 14 ноября прибудет в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.