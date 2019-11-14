Зеленский отреагировал на принятие законопроекта о рынке земли

Президент Владимир Зеленский поблагодарил за принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земли. Об этом он заявил в своем видеообращении.
Как он отметил, депутаты таким образом «отменили действительно экономическое рабство».
«Хочу поблагодарить каждого нашего депутата от „Слуги народа“. Сегодня была очень тяжелая работа. Мы сейчас еще даже не осознаем, что вы отменили действительно экономическое рабство», — сказал он.
Зеленский считает, что с принятием этого закона «каждый украинец станет владельцем своей земли».
Напомним, вчера законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения под номером 2178-10 поддержали 240 депутатов, проголосовали против 52 депутата, воздержались 57 депутатов. Таким образом, законопроект был принят за основу. В частности, из фракции «Слуга народа» открытие рынка земли поддержали 227 депутата.
В тот же день под Радой протестовали несколько сотен человек с требованием не открывать рынок земли.
Также в Раде большинство политических сил, кроме «Слуги народа», отказывались голосовать и заблокировали трибуну для выступлений.
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