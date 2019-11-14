Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на четверг, 14 ноября 2019 года, укрепил официальный курс гривны на 14 копеек - до 24,3156 грн за доллар против 24,4619 грн за доллар в среду.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,7617 грн против 26,9448 грн накануне.