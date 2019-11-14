Зеленский поговорил с послами G7 о коррупции и реформах

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран «Большой семерки» и обсудил с ними ход украинских реформ.

Об этом сообщает Офис президента.

«Президент Владимир Зеленский провел встречу с послами стран „Большой семерки“ (G7). Собеседники обсудили ход реформ в Украине», — говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что работа ведется в нескольких направлениях, в частности над принятием и выполнением законов, которые часто непопулярные, но важные для улучшения экономического климата в Украине.

В ОП подчеркнули, что особое внимание в ходе встречи было сосредоточено на борьбе с коррупцией. Участники подробно обсудили судебную реформу, в частности имплементацию закона о деятельности органов судейского управления.

В ходе встречи говорилось об участии международных экспертов в формировании нового состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Комиссии по вопросам добропорядочности и этики при Высшем совете правосудия.

«Готов к диалогу и дискуссии. Мы не теряем времени и делаем всё, чтобы действительно изменить страну», — подчеркнул президент.

Как отмечается, участие во встрече также приняли руководитель Офиса президента Андрей Богдан, его заместители Андрей Смирнов, Юлия Ковалив и Игорь Жовква.