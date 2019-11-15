Нацбанк еще больше укрепил гривну

Национальный банк Украины на пятницу, 15 ноября, укрепил официальный курс гривны на 7 копеек – до 24,244999 грн за доллар против 24,3156 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте НБУ.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,6622 грн против 26,7617 грн накануне.