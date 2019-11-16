На выходные в Украине до плюс 18

В субботу, 16 ноября, погода в Украине будет малооблачной. Средняя температура воздуха днем 16 ноября составит 9−11 градусов тепла, при этом в Одессе столбики термометров поднимутся до 16 градусов, а на Закарпатье — до 18 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В ночь на воскресенье, 17 ноября в восточных регионах возможны заморозки, в остальных регионах ночью будет 1−6 градусов тепла.

Днем 17 ноября сохранится теплая и солнечная погода. Средняя температура воздуха днем составит все те же 9−11 градусов, при этом в Закарпатье похолодает до 15−17 градусов.