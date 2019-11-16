Войти
Гончарук поговорил с миссией МВФ про новый кредит
официально
Гончарук поговорил с миссией МВФ про новый кредит
Трамп заявил, что победит на выборах и без помощи Украины
резонанс
Трамп заявил, что победит на выборах и без помощи Украины

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

официально
RSS

Гончарук поговорил с миссией МВФ про новый кредит

252
Гончарук поговорил с миссией МВФ про новый кредит

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Украины Оксана Маркарова в пятницу, 15 ноября 2019, встретились с руководителем миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой.

«Украина продемонстрировала и продолжает демонстрировать быстрое и успешное воплощение реформ, задекларированных президентом, нашим правительством и парламентом. В течение последних недель украинский парламент принял за основу проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а также принял за основу и в целом закон о анбандлинг. Последний уже подписал президент. Поэтому мы надеемся на согласование новой долгосрочной программы расширенного финансирования, которая поддержит наши усилия, направленные на ускорение экономического роста », - приводит слова Гончарука пресс-служба Кабинета министров Украины в субботу.

Читайте также: Депутата из «Слуги народа» назначили руководителем «Укравтодора»

В свою очередь руководитель миссии МВФ отметил важность реформ, которые украинская власть успешно провела в последнее время, и выразил надежду на поддержку и ускорение их темпа.

Как сообщалось, 14 ноября миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Роном ван Роденом прибыла в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.

МВФ, Алексей Гончарук
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Суббота, 16 ноября 2019
Пятница, 15 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Почему у нас не строят корабли и самолеты

Может ли в таких условиях, с неработающим и неразвитым финансовым рынком, у нас развиваться авиастроение? Никогда. Потому и отрасль стоит. Не знаю, как Антонов будет выполнять заказ для Перу, возможно из своих средств, однако такие заказы так и останутся единичными, если государство не пересмотрит свою политику.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Деиндустриализированный рост и допвыплаты по внешнему долгу

Несмотря на неустойчивость и некачественность, деиндустриализированный рост приведет к вполне реальным и осязаемым дополнительным выплатам по внешнему долгу. Если тенденция сохранится, и по результатам 2019 года реальный ВВП увеличится на 4,2%, то дополнительные выплаты из бюджета (т.е. денег налогоплательщиков) по внешнему долгу составят порядка $350 млн.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Как Украине заработать на АПК

Чтобы заработать 1 млрд дол на агро в Украине используется 1,4 млн га земли. На такой же площади голландцы зарабатывают 76 млрд. В Голландии преобладает мелкое фермерство, а в Украине крупное. В то же время их мелкое фермерство в 76 раз эффективнее нашего. Почему?
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016