В Гонконге в ход пошли катапульты и луки

В Гонконге полиция взяла штурмом баррикады, которые протестующие возвели на проездах к Политехническому университету и автомобильный туннель «Кросс-харбор». Ключевой для автотранспорта путь связывает остров Гонконг с материком, сооющают местные СМИ.

Студенты, составляющие большую часть защитников укреплений, забросали полицейских «коктейлями Молотова», снарядами из катапульт. В ход пошли даже луки — один из офицеров был ранен в ногу стрелой. В ответ полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки.

В Гонконге 18 ноября будут закрыты школы и детские сады.

Антиправительственные акции усилились в начале ноября после гибели 22-летнего студента.