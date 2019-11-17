В Гонконге в ход пошли катапульты и луки

В Гонконге полиция взяла штурмом баррикады, которые протестующие возвели на проездах к Политехническому университету и автомобильный туннель «Кросс-харбор». Ключевой для автотранспорта путь связывает остров Гонконг с материком, сооющают местные СМИ.
Студенты, составляющие большую часть защитников укреплений, забросали полицейских «коктейлями Молотова», снарядами из катапульт. В ход пошли даже луки — один из офицеров был ранен в ногу стрелой. В ответ полиция использовала слезоточивый газ и водяные пушки.
В Гонконге 18 ноября будут закрыты школы и детские сады.
Антиправительственные акции усилились в начале ноября после гибели 22-летнего студента.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016