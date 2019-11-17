В Иране в ходе протестов убит офицер полиции

Офицер полиции был убит в ходе столкновений с участниками протестов в городе Керманшах, расположенном на западе Ирана. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Al Jazeera.
По поступившей информации, в ходе манифестаций против повышения цен на топливо участники протестов атаковали полицейский участок в Керманшахе. Во время нападения был убит офицер местной полиции.
Подробности инцидента не сообщаются.
Ранее несколько десятков человек, принимавших участие в акциях протеста против повышения цен на топливо, задержаны в иранском городе Йезд в центральной части страны. Об этом сообщила в воскресенье газета Asharq Al-Awsat.
Согласно заявлению представителя прокуратуры города, «40 участников манифестации, проходившей в Йезде, задержаны полицией».
Также была информация, что жертвами антиправительственных акций протеста уже стали 25 человек.
Протестные акции прошли в ряде городов Ирана после того, как в силу вступило правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза — с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 литров бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла — 25 литров. Отдельная квота предусмотрена для таксистов — 400 литров.
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