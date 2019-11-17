Акции протеста прошли почти в 100 населенных пунктах Ирана

Акции протеста, связанные с решением правительства Ирана о повышении на топливо, прошли как минимум в 100 населенных пунктах страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Fars.
По его данным, значительная часть пришедших на манифестации «просто присутствовала» на акциях и не участвовала в беспорядках и стычках с иранскими силами правопорядка. Тем не менее, по сведениям агентства, за минувшие двое суток с начала протестов в иранских городах были задержаны около 1 тыс. участников демонстраций.
Отмечается также, что отдельные группы, находившиеся в толпе манифестантов, нападали на полицейских, поджигали офисы банков, магазины и частные лавки.
Ранее Министерство информации (разведки) Ирана сообщило, что «основные виновники беспорядков в последние два дня были определены». Как отметило ведомство, «принимаются надлежащие меры», и иранская общественность будет проинформирована об их содержании и результатах в ближайшее время.
В пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза — с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла — 25 л. Отдельная квота предусмотрена для таксистов — 400 л. После этого решения в некоторых городах Ирана начались протестные акции.
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