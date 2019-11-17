Беларусь хочет покупать российский газ еще дешевле

Беларусь рассчитывает на снижение цены на импорт российского газа в 2020 году. Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Игорь Ляшенко, передает «БелТа».
«На предстоящий год мы рассчитываем на подвижку в сторону снижения цены, о чем и ведем переговоры. Мы свои предложения внесли», — сказал Ляшенко. Он отметил, что работу по подготовке «дорожных карт» по нефти и газу сейчас консолидирует посол Беларуси в России Владимир Семашко, также этой работой занимаются Министерство энергетики страны и концерн «Белнефтехим».
Ляшенко добавил, что, по его наблюдениям, Россия старается «не все наши предложения и договоренности прямо признать и создает некие окольные условия». «Мы хотим, чтобы было, как сказали президенты, — принимаем „дорожные карты“ и будут определенные условия. Поэтому идет отработка вопросов», — сказал премьер-министр.
Цена российского газа для Беларуси в 2019 году составляет $127 за 1 тыс. куб. м.
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