Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на понедельнику, 18 ноября, укрепил официальный курс гривны на 2 копейки — до 24,2201 грн за доллар против 24,244999 грн за доллар в пятницу.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,7245 грн против 26,6622 грн 15 ноября.