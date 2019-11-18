Россияне стали меньше восхищаться Путиным

По данным социологов «Левада-центра», сейчас 24% россиян относятся к главе своего государства позитивно (с симпатией или восхищением) против 32% в 2017 году. Антирекорд был установлен в 2013 году — тогда российскому лидеру симпатизировали 18% респондентов.

В целом позитивно к Путину относится 32% россиян, не могут сказать о нем «ничего плохого» 30% респондентов, 15% относятся к нему безразлично. Антипатию по отношению к действующему президенту испытывают 6% участников исследования.

В то же время, согласно данным «Левада-центра», с октября 2018 года одобрение деятельности Путина на посту президента выросло на 4 п.п. Так, по данным за октябрь 2019 года, 70% россиян положительно оценивают его работу.

Напомним, что в мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента РФ в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года. При этом 65,8% россиян тогда заявили, что в целом одобряют деятельность Путина.