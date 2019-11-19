Нацбанк еще больше укрепил гривну

Национальный банк Украины на вторник, 19 ноября, укрепил официальный курс гривны на 8 копеек - до 24,1372 грн за доллар против 24,2201 грн за доллар в понедельник.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,6981 грн против 26,7245 грн накануне.