В Кремле считают абсурдными претензии «Нафтогаза»

Москва продолжает считать абсурдными и неприемлемыми претензии «Нафтогаза» к «Газпрому», снятие которых является одним из условий для заключения нового газового контракта с Украиной. Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мне нечего добавить к тем пояснениям, которые давал президент Путин на пресс-конференции в Бразилиа. Принципиально нового сейчас ничего нет», — сказал Песков. Он напомнил, что российский лидер тогда заявил о риске войти в новый год без соответствующего соглашения и «объяснил, почему это плохо».
«Мы считаем абсолютно абсурдными те претензии, которые выдвигаются. Абсурдными и неприемлемыми», — ответил Песков на вопрос, почему РФ увязывает заключение нового контракта с урегулированием имеющихся судебных вопросов между «Газпромом» и «Нафтогазом».
Президент России Владимир Путин 14 ноября заявил журналистам, что риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, а «Нафтогаз» новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с «Газпромом» по новому контракту. При этом он отметил, что Россия готова к достижению любых соглашений с Украиной при участии Еврокомиссии.
После этого «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное предложение о продлении действующего или заключении нового контракта на транзит газа через территорию Украины сроком на год. В предложении «Газпрома» указано, что необходимыми условиями являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств. В Киеве это предложение отвергли.
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