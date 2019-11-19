В Кремле подтвердили подготовку итогового документа саммита «нормандской четверки»

Представитель Кремля добавил, что пока не решено, будет ли документ декларативным или обязывающим.

Характер итогового документа, который может быть согласован на саммите лидеров «нормандской четверки» (РФ, ФРГ, Франция, Украина) в Париже 9 декабря, пока не определен, но его текст готовится. Об этом во вторник сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Можно ожидать, что будет согласовываться некий текст. Что это будет за документ и будет ли он подписным — пока говорить преждевременно. Пока каких-то совместных решений на этот счет нет», — отметил Песков.

Он пояснил, что под документами, которые принимаются без подписи, обычно понимаются различные заявления, декларации, меморандумы и так далее. В свою очередь, определенные договоренности — планы действий, дорожные карты, соглашения и другие документы, которые носят обязывающий характер или имеют элементы обязывающего характера, — чаще всего подписываются. «Согласование продолжается: согласование некоего текста, а вот что это будет за документ — это еще предстоит определить», — заключил представитель Кремля.

Саммит «нормандской четверки», посвященный проблемам урегулирования кризиса на Донбассе, состоится 9 декабря в Париже. Ранее, отвечая на вопрос, возможна ли на полях саммита отдельная встреча российского и украинского лидеров, Песков отмечал, что программа визита находится пока только на стадии проработки.

Первая встреча в «нормандском формате» прошла 6 июня 2014 года, последняя — 19 октября 2016 года.