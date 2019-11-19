У берегов Италии задержали яхту с украинцами, переправлявшими мигрантов

В результате сотрудничества украинских пограничников с Европолом у берегов Италии удалось задержать яхту с 74 нелегалами и двумя украинцами.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
«На днях Госпогранслужба Украины получила подтверждение, что по предоставленной Европолом информации об одном из плавсредств, которое могло использоваться для незаконной махинации, Береговая охрана Италии задержала дрейфующую яхту. Плавсредство удалось обнаружить в бухте Роччелла-Ионика (итал. Roccella Ionica). На борту маленького суденышка находилось аж 74 пассажира, которые назвались гражданами Ирака. Экипаж яхты состоял из 2 украинцев 1980 и 1988 года рождения. За содействие нелегальной миграции итальянская полиция наших соотечественников арестовала», — говорится в сообщении.
Отмечается также, что Государственная пограничная служба Украины совместно с Национальной полицией Украины и Европолом принимают меры по противодействию этой преступной деятельности, проводятся следственные действия, конечной целью которых является привлечение к уголовной ответственности лиц, в том числе иностранных граждан, причастных к вовлечению украинских граждан в преступную деятельности за рубежом.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016