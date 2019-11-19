У берегов Италии задержали яхту с украинцами, переправлявшими мигрантов

В результате сотрудничества украинских пограничников с Европолом у берегов Италии удалось задержать яхту с 74 нелегалами и двумя украинцами.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

«На днях Госпогранслужба Украины получила подтверждение, что по предоставленной Европолом информации об одном из плавсредств, которое могло использоваться для незаконной махинации, Береговая охрана Италии задержала дрейфующую яхту. Плавсредство удалось обнаружить в бухте Роччелла-Ионика (итал. Roccella Ionica). На борту маленького суденышка находилось аж 74 пассажира, которые назвались гражданами Ирака. Экипаж яхты состоял из 2 украинцев 1980 и 1988 года рождения. За содействие нелегальной миграции итальянская полиция наших соотечественников арестовала», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что Государственная пограничная служба Украины совместно с Национальной полицией Украины и Европолом принимают меры по противодействию этой преступной деятельности, проводятся следственные действия, конечной целью которых является привлечение к уголовной ответственности лиц, в том числе иностранных граждан, причастных к вовлечению украинских граждан в преступную деятельности за рубежом.