Послы G7 приветствуют открытие рынка земли в Украине

Группа послов стран «Большой семерки» (G7) поддерживает открытие свободного рынка земли в Украине, поскольку это поможет раскрыть потенциал сельскохозяйственного сектора страны.
«Послы G7 приветствуют запуск законодательного процесса, имеющего целью положить конец мораторию на куплю и продажу земли. Это поможет раскрыть огромный потенциал сельскохозяйственного сектора Украины и стимулировать экономическое развитие», — говорится в сообщении послов G7 в Твиттере.
Как сообщалось, 13 ноября Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2178-10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
За соответствующее решение проголосовали 240 народных депутатов.
Решение, в частности, поддержали 227 нардепов из фракции «Слуга народа» и 13 внефракционных депутатов.
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