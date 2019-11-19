Минфин взял в долг еще 1,3 млрд по ставке ниже 14%

Министерство финансов снизило средневзвешенную ставку по 1-летним ОВГЗ до 13,46%, а по 2-летним ОВГЗ до 13,5%.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что по итогам аукциона 19 ноября привлекли 1,32 млрд грн.

В общем, Минфин предложил инвесторам государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 2 года. Наибольшим спросом пользовались 1-летние и 2-летние бумаги.

Средневзвешенные ставки доходности по итогам аукциона составили:

• по 3-месячным ОВГЗ — 13,95% (снижение на 40 базисных пунктов)

• по 1-летним ОВГЗ — 13,46% (снижение на 28 б.п.)

• по 2-летним ОВГЗ — 13,5% (снижение на 114 б.п.)

Напомним, что на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа 12 ноября Министерство финансов привлекло в бюджет 10,9 млрд грн.