Минфин взял в долг еще 1,3 млрд по ставке ниже 14%

Министерство финансов снизило средневзвешенную ставку по 1-летним ОВГЗ до 13,46%, а по 2-летним ОВГЗ до 13,5%.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
Отмечается, что по итогам аукциона 19 ноября привлекли 1,32 млрд грн.
В общем, Минфин предложил инвесторам государственные облигации со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 2 года. Наибольшим спросом пользовались 1-летние и 2-летние бумаги.
Средневзвешенные ставки доходности по итогам аукциона составили:
• по 3-месячным ОВГЗ — 13,95% (снижение на 40 базисных пунктов)
• по 1-летним ОВГЗ — 13,46% (снижение на 28 б.п.)
• по 2-летним ОВГЗ — 13,5% (снижение на 114 б.п.)
Напомним, что на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа 12 ноября Министерство финансов привлекло в бюджет 10,9 млрд грн.
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