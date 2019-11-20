Сенат США поддержал закон о санкциях за нарушение прав человека в Гонконге

Сенат США 19 ноября единогласно принял законопроект о защите прав человека и демократии в Гонконге. Об этом сообщает Reuters.

Он позволяет применять дипломатические и экономические санкции к лицам, нарушающим права человека в Гонконге. В законопроекте также указано, что арест или задержание в ходе протестов не должны являться поводом для отказа в американской визе.

В октябре свою версию этого документа приняла палата представителей. Сейчас палатам конгресса предстоит согласовать итоговый текст законопроекта, после чего его должен будет подписать президент США Дональд Трамп.

Помимо законопроекта о защите прав человека, верхняя палата конгресса также приняла закон «О защите Гонконга», который ограничивает США в поставках некоторых нелетальных видов вооружения и спецсредств для полиции автономном районе.

Сенат принимал законопроекты на фоне обострившихся волнений в автономном районе Китая. Они продолжаются уже почти полгода — жители Гонконга протестовали против принятия закона об экстрадиции преступников в материковый Китай. 23 октября власти Гонконга отозвали законопроект, но демонстрации продолжились: теперь их участники требуют модернизации выборной системы и освобождения задержанных полицией.

В очередной раз ситуация на улицах Гонконга обострилась 15 ноября, после того, как полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, из-за чего погиб принимавший участие в протестах студент Гонконгского университета науки и технологии.

17 ноября полиция пригрозила применить боевое оружие, если протестующие не остановят насилие и противоправные действия. Спустя два дня госсовет Китая сменил начальника полиции Гонконга.