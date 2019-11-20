Послы G7 намекнули, что без МВФ Украине не обойтись

Поддержку соглашению Украины с МВФ выразила группа послов стран «Большой семерки» (G7) в среду утром на встрече с миссией Международного валютного фонда (МВФ).

«Встреча G7 с миссией МВФ в Украине, сегодня утром. G7 считает, что новая программа МВФ имеет решающее значение для макроэкономической стабильности и будущего реформ. Полная поддержка соглашения с МВФ, которая принесет долговременную пользу Украине», — говорится в сообщении послов G7 в «Твиттер».

Как сообщалось, миссия МВФ во главе с Роном ван Роденом 14 ноября прибыла в Киев для продолжения дискуссии о возможности открытия для Украины новой программы расширенного финансирования EFF.