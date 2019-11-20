Войти
Закон о референдуме могут принять до конца года
планы
Закон о референдуме могут принять до конца года
Волкер рассказал об отношении Трампа к Зеленскому
дружба народов
Волкер рассказал об отношении Трампа к Зеленскому

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

правосудие
RSS

Верховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу

144
Верховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу

Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили по делу по его иску к Госпогранслужбе, Миграционной службе, Министерству внутренних дел о признании незаконными и отмене решения и совершения действий по его реадмиссии в Польшу.

«Истец просил признать незаконными действия этих органов власти от 12 февраля 2018г о выполнении решения компетентного органа о возвращении истца в страну предыдущего пребывания. Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми Саакашвили отказано в исковых требованиях», — сообщает пресс-служба Верховного суда в среду на странице в Фейцсбук.

В пресс-службе отметили, что решение было принято во время судебного заседания 19 ноября, полный текст постановления будет подготовлен в течение пяти дней.

«Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит», — подчеркивают в Верховном суде.

Как сообщалось, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

Читайте также: «Паршивые овцы»: 10 убыточных банков Украины

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева, после чего доставлен в аэропорт «Борисполь» и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с «соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство».

28 мая 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отменил решение своего предшественника о лишении Сакашвили гражданства Украины. Уже 29 мая Саакашвили вернулся в Украину.

Михаил Саакашвили
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 20 ноября 2019
Вторник, 19 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

«Сладкий привет» для Тимошенко

Действующий президент Зеленский крайне жёстко «прошёлся» по амбициям Юлии Владимировны Тимошенко. Нетрадиционно для нас. Я бы даже сказал, что он прямо высмеял ее в самом неприглядном стиле. Мгновенно сделал своим искренним врагом.
Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
журналист

Война русских за украинский АПК

МЭРТ и Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) возбудили спецрасследования, чтобы разобраться, что за импортные удобрения начали заходить в Украину. В рамках расследования предстоит услышать ответы на многие вопросы. Один из них: если страна сама еще недавно импортировала удобрения или производила их в минимальном объеме для собственных нужд – откуда вдруг взялись огромные объемы для поставок в Украину?
Василий Голян
Василий Голян
доктор экономических наук, профессор

Чому законопроект про продаж землі від «слуг народу» – це антипод Земельного кодексу Медведчука

Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року і проголосований 13 листопада законопроект №2178-10 – це законодавчі акти-антиподи. Якщо перший законодавчий акт створив інституціональне підґрунтя для реалізації конституційного права українських селян володіти та розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення та запобігав поглинанню найбільшого багатства України іноземцями, то другий – «відкриває шлюзи» для поглинання українських сільськогосподарських земель акулами транснаціонального капіталу.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016