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Разумков уверяет, что «слуги народа» не получают доплат в конвертах

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Разумков уверяет, что «слуги народа» не получают доплат в конвертах

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг информацию о наличии доплат, которые получают в парламенте депутаты от «Слуги народа».

Об этом он заявил в интервью «Украинской правде».

«Нет. Я думаю, если бы были такие факты, они бы (депутаты от СН — ред.) обратились в правоохранительные органы. Это так нужно сделать... Люди получают зарплату — люди за нее работают. Не устраивает зарплата — пожалуйста, до свидания», — ответил спикер на вопрос о наличии дополнительных доплат во фракции.

В то же время он опроверг и то, что такие доплаты предлагались ему лично.

«Нет, на этой должности мне никто ничего не приходил и не предлагал», — сказал политик.

При этом, комментируя заявление бывшего члена фракции «Слуга народа» Анны Скороход о том, что депутатам якобы доплачивают по 5 тыс. долл. США, Разумков акцентировал на необходимости сообщать о таких фактах, прежде всего, правоохранительным органам.

«Во-первых, надо понять, кто это делал. Во-вторых, я сторонник того, чтобы не в СМИ об этом говорить, а обратиться в НАБУ, правоохранительные органы и дать эту информацию. Это будет полезно и правильно», — отметил политик.

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Кроме того, говоря о зарплате депутатов, Разумков высказал мнение о том, что «со временем надо будет менять это».

«Смотрите, нельзя говорить о зарплате в 40 тысяч гривен, 35 тысяч — 40 тысяч гривен в государстве, где средняя заработная плата, там, 10 тысяч гривен, „маловата“... Она небольшая, учитывая те искушения, которые могут появляться в народного депутата. Для того, чтобы человек профессионально и эффективно работала, нужно делать две вещи: давать нормальную мотивацию — а это зарплата в том числе; а второе — контролировать, чтобы у человека не возникало соблазна залезть в бюджет, залезть в какие-то коррупционные схемы и тому подобное», — объяснил председатель ВР.

Слуга народа, Дмитрий Разумков
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