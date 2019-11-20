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Власти Ирана заявили о победе над беспорядками в стране

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Власти Ирана заявили о победе над беспорядками в стране

Правительство Ирана одержало победу над беспорядками, которые прокатились по стране после решения Кабинета министров о повышении цен на топливо. Об этом, как сообщил в среду катарский телеканал Al Jazeera, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

По его словам, «правительство победило беспорядки, которые разожгли иностранцы». Роухани указал, что иранцам «удалось преодолеть трудности последних дней, несмотря на экономические проблемы, которые в настоящее время испытывает страна».

«Беспорядки, которые сопутствовали протестным акциям, — добавил он, — проходили при поддержке реакционных стран региона, Соединенных Штатов». Вместе с тем, отметил Роухани, иранский народ «не допустил, чтобы враги Ирана воспользовались непростой ситуацией, связанной с повышением цен на топливо».

Президент Ирана также отметил, что «решение о повышении цен на бензин направлено на достижение самообеспечения и социальной справедливости».

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Напомним, что в прошлую пятницу в Иране вступило в силу правительственное распоряжение о повышении цен на бензин в два раза — с 15 тыс. риалов ($0,09) до 30 тыс. риалов (около $0,2) за литр. На 50% (до 15 тыс. риалов) выросла льготная стоимость бензина в рамках квоты на человека. Согласно новым правилам, владелец автомобиля может получить до 60 л бензина в месяц по этой цене, владелец мотоцикла — 25 л. Отдельная квота предусмотрена для таксистов — 400 л. После этого решения в некоторых городах Ирана начались протестные акции.

Иран
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