В ФРГ снова заявили о необходимости сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока-2»

«Северный поток-2» является бизнес-проектом с политической составляющей, и транзит газа через Украину должен быть сохранен, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

«Для правительства ФРГ ясно: с „Северным потоком-2“ газовый транзит через Украину должен сохраняться», — сказал он, передает «Интерфакс».

«Северный поток-2» — это коммерческий проект, у которого есть политическая составляющая«, — напомнил Зайберт официальную позицию правительства.

Напоминм, что в Еврокомиссии на 20 ноября запланированы трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина.

По словам Зайберта, Европейский Союз таким образом активно участвует в решении проблемы.

«Мы делаем то, что можем сделать, чтобы решить эту проблему. Немецкая позиция заключается в том, что после запуска „Северного потока-2“ газовый транзит через Украину должен остаться», — сказал он, напомнив, что правительство ФРГ учредило должность специального уполномоченного по переговорам о газовом транзите через Украину, которую занимает Георг Граф Вальдерзее.