В ФРГ снова заявили о необходимости сохранить транзит газа через Украину после запуска «Северного потока-2»

«Северный поток-2» является бизнес-проектом с политической составляющей, и транзит газа через Украину должен быть сохранен, заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.
«Для правительства ФРГ ясно: с „Северным потоком-2“ газовый транзит через Украину должен сохраняться», — сказал он, передает «Интерфакс».
«Северный поток-2» — это коммерческий проект, у которого есть политическая составляющая«, — напомнил Зайберт официальную позицию правительства.
Напоминм, что в Еврокомиссии на 20 ноября запланированы трехсторонние консультации по газу ЕС-РФ-Украина.
По словам Зайберта, Европейский Союз таким образом активно участвует в решении проблемы.
«Мы делаем то, что можем сделать, чтобы решить эту проблему. Немецкая позиция заключается в том, что после запуска „Северного потока-2“ газовый транзит через Украину должен остаться», — сказал он, напомнив, что правительство ФРГ учредило должность специального уполномоченного по переговорам о газовом транзите через Украину, которую занимает Георг Граф Вальдерзее.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016