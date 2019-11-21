Зеленский хочет реальных результатов расследования дел Майдана

Президент Владимир Зеленский требует результата в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства.
Об этом он заявил во время выступления на Аллее Небесной сотни в Киеве.
«В месте, где мы находимся, обязательно появится музей Революции достоинства. И это очень важно. Однако для памяти каждого погибшего музея недостаточно. Конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные — обязательно получить наказание», — отметил он.
Зеленский пообещал, что будут приняты и необходимые законодательные решения для дальнейшего проведения расследования, поскольку с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура Украины года прекращает функцию досудебных расследований, однако продолжит совершать процессуальное руководство в расследованиях.
Перед речью Зеленский с женой поставил свечу к кресту в память погибших майдановцев, а после речи — поговорил с присутствующими, среди которых и родственники погибших.
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