Зеленский хочет реальных результатов расследования дел Майдана

Президент Владимир Зеленский требует результата в расследовании преступлений против участников Революции Достоинства.

Об этом он заявил во время выступления на Аллее Небесной сотни в Киеве.

«В месте, где мы находимся, обязательно появится музей Революции достоинства. И это очень важно. Однако для памяти каждого погибшего музея недостаточно. Конечно, нам нужны реальные результаты расследования дел Майдана. Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные — обязательно получить наказание», — отметил он.

Зеленский пообещал, что будут приняты и необходимые законодательные решения для дальнейшего проведения расследования, поскольку с 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура Украины года прекращает функцию досудебных расследований, однако продолжит совершать процессуальное руководство в расследованиях.

Перед речью Зеленский с женой поставил свечу к кресту в память погибших майдановцев, а после речи — поговорил с присутствующими, среди которых и родственники погибших.