Порошенко похвастался, что встретился с Меркель в Париже

Пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с канцлером ФРГ Ангелой Меркель накануне Нормандского саммита в Париже.

Об этом экс-президент сообщил на своей странице в Facebook.

«Важный разговор с Ангелой Меркель накануне Нормандского саммита в Париже. В очередной раз подчеркнул, что санкции против России как страны агрессора должны быть продолжены до восстановления территориальной целостности Украины», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщалось, саммит с участием лидеров Украины, Франции, Германии и России (так называемой нормандской четверки) запланирован на 9 декабря в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен на этой встрече поднять вопросы о конкретных сроках деоккупации Донбасса, возвращения заложников, разрешения ситуации с безопасностью, а также местных выборов.