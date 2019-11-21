Трамп пообещал опубликовать информацию о своих финансах

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что намерен опубликовать документы о своем финансовом состоянии до президентских выборов в США, которые состоятся в 2020 году.
«Охота на ведьм продолжается, и прокуроры-демократы из Нью-Йорка изучают все финансовые сделки, которые я когда-либо заключал. Такого с президентами никогда не случалось. То, что они делают, незаконно», — написал Трамп в Twitter.
«Но я чист, и когда я по собственной воле опубликую свою финансовую ведомость где-нибудь перед выборами, это продемонстрирует только одно — то, что я гораздо богаче, чем все думали, и это хорошо», — добавил Трамп.
Он также заявил, что спецпрокурор Роберт Мюллер, проводивший «российское» расследование, проверял его финансы и налоги и не нашел ничего незаконного.
Трамп в 2016 году дал обещание, что он опубликует информацию о своих финансах, однако не сделал этого.
В США президент не обязан публиковать информацию о своем финансовом состоянии. В то же время с 1974 года почти все президенты США, кроме Джеральда Форда, раскрывали данные об уплаченных налогах.
Демократы США пытаются разными способами добиться доступа к информации о финансах Трампа. В ноябре апелляционный суд в Нью-Йорке постановил, что аудиторская компания, занимающаяся финансами Трампа, должна передать информацию о налогах президента за последние восемь лет. Адвокаты Трампа заявили, что они будут обжаловать решение в Верховном суде.
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