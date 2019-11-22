Нацбанк почти не изменил курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 22 ноября 2019 года, ослабил официальный курс гривны на 1 копейку - до 24,1937 грн за доллар против 24,1836 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,8332 грн против 26,7446 грн накануне.